Savona, pedone investito da un'auto nei pressi della Torretta: soccorsi mobilitati

Pedone investito da un'auto nei pressi della Torretta a Savona. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.00 sull'Aurelia, immediato è stato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che hanno soccorso la persona ferita trasportandola poi in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Sul posto è giunta anche la polizia locale per i rilievi del caso: secondo quanto riferito, il conducente dell'auto si sarebbe allontanato dopo il sinistro. In corso le indagini da parte degli agenti savonesi, al momento non emergono ulteriori dettagli.