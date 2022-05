Meteo settimana, continua l’estate anticipata

Anche questa settimana sarà all’insegna di un tempo tipico estivo, con temperature ben oltre le medie e instabilità per lo più sulle zone montuose.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, lunedì 16 a domenica 22 Maggio

In pianura il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre in montagna più nuvoloso soprattutto al pomeriggio, dove saranno presenti rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi anche in serata e nottata, che oggi e mercoledì potranno estendersi localmente anche alle pedemontane e pianure adiacenti. Da giovedì cala anche l’instabilità sulle Alpi.

Temperature stazionarie fino a martedì, temporaneo calo tra mercoledì e giovedì, e ripresa già da venerdì con valori molto elevati previsti per sabato e domenica. Infatti avremo massime comprese tra 26 e 30 °C, con picchi fino 32-33° C molto probabili tra sabato e domenica. Più contenute sulle coste liguri che ancora risentono dell’influsso fresco del mare. Minime con valori compresi tra 16 e 20 °C.

Venti sostanzialmente assenti o deboli a regime di brezza e direzione variabile, tranne mercoledì quando sarà in prevalenza nordorientale. Al pomeriggio qualche rinforzo moderato da sud su Liguria centrale interna e basso Piemonte/Langhe. Possibili forti raffiche in uscita dai temporali.

Tendenza successiva

Si intravvede un ritorno a condizioni più tipiche di questo mese a partire dalla settimana prossima, ma ancora da confermare.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/630-Stagionali_giugno_2022.html.