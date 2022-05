Savona, in Provincia il convegno sulle misure di prevenzione personali organizzato dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

"Le misure di prevenzione personali come efficace baluardo del sistema democratico": questo il titolo del convegno ospitato stampani presso la sede della Provincia di Savona organizzato dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia nell'ambito del IX Congresso Provinciale SIULP Savona.

Presenti in sala il questore di Savona dottoressa Alessandra Simone, il procuratore della Repubblica dottor Ubaldo Pelosi, il segretario generale nazionale Felice Romano e, in collegamento video conferenza, il presidente del Tribunale di Milano dottor Fabio Roia. Ha moderato l’evento Laura Galtieri, segretaria generale provinciale di Savona.

Il Presidente della Provincia Olivieri ha portato i saluti e dato il benvenuto agli ospiti intervenuti: "Mi piace pensare alla Provincia di Savona come alla casa dei Comuni e in questa occasione, in cui abbiamo ospitato questo importante convegno, vedo chiaramente una versione amplificata del nostro Ente come casa delle Istituzioni tutte, in una continua e sinergica collaborazione che ogni giorno nel nostro ruolo di Amministratori portiamo avanti per arrivare alla migliore risposta alle esigenze del Territorio. In particolare, la collaborazione sinergica tra istituzioni, enti, associazioni e forze di polizia è l'elemento che rende possibile affrontare le necessità quotidiane e anche le questioni emergenziali come purtroppo abbiamo testimoniato in questi anni di pandemia e di criticità climatiche”.

“Il tema della mattinata di confronto è stato quanto mai importante e delicato – prosegue Olivieri -. Gli interventi e i contributi hanno evidenziato fondamentali e concreti elementi operativi. Mi permetto di fare mio quanto ben esposto dal questore, dottoressa Simone, e dal procuratore della Repubblica dottor Pelosi: la prevenzione è fondamentale, se si riesce a intervenire e a evidenziare responsabili dopo che il fatto delittuoso è stato compiuto, è comunque una sconfitta. Anche, e ancora di più, in questo contesto l'azione sinergica e compatta di istituzioni, autorità, forze dell'ordine sul territorio è fondamentale".