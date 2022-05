Borghetto S.S., i consiglieri di minoranza uscente: “L’attivismo dell’ultima ora dell’amministrazione ci fa pensare che bisognerebbe votare ogni 6 mesi”

“Siamo a dir poco meravigliati dalla solerzia con cui l'amministrazione che si accinge a terminare il proprio mandato stia annunciando interventi su interventi, richieste di finanziamento su richieste di finanziamento, progetti su progetti. Chissà quanti di questi progetti vedranno la luce (il raffronto tra il programma di Canepa nel 2017 e le cose effettivamente realizzate in questi cinque anni ci autorizzano a essere piuttosto pessimisti), ma apprezziamo comunque l'impegno, se non altro nelle piccole sistemazioni. Questo attivismo dell'ultima, anzi dell'ultimissima ora ci fa pensare una cosa: se si votasse ogni sei mesi, Borghetto non avrebbe problemi e tutto sarebbe sempre in ordine!”.

Così in una nota i consiglieri della minoranza uscente dei gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”.