Raccolte firme per il degrado a Savona, il sindaco scuote la cittadinanza: "State sereni, quella è una disabitudine nel dialogare. Discutiamo insieme"

"Vorrei dire ai cittadini di stare sereni, dialoghiamo, discutiamo". Questo il messaggio lanciato dal sindaco di Savona Marco Russo dopo che nelle ultime settimane si era fatta sentire la preoccupazione dei savonesi in merito alla situazione di degrado presente in alcune zone della città.

Commercianti e residenti di corso Tardy e Benech e zona Santa Rita avevano dato quindi vita ad una petizione che fa seguito agli ultimi fatti di cronaca e ad un incremento degli atti violenti e di scarsa igiene da parte della comunità di senzatetto ospitata dalla Parrocchia, ma anche allo spaccio di droga nei giardini fronte scuole De Amicis e alle situazioni che si sono venute a creare anche in piazza dell'Artigianato e in tutta la zona del Matitino.

"C'è un problema a Santa Rita si raccolgono le firme, c'è un problema del traffico nel centro e si raccolgono le firme e così via - ha detto Russo in un video rivolto ai cittadini - La raccolta delle firme è il segno di una disabitudine dei savonesi a dialogare, a discutere, che è anche forse la disabitudine a considerare l'amministrazione come un soggetto con cui dialogare. Il riflesso condizionato è che c'e un problema e devo raccogliere le firme per farmi sentire, per mostrare i muscoli".

"Non ce n'è bisogno, siamo un'amministrazione che desidera dialogare per spiegare quali sono i problemi, qual è il nostro punto di vista ed ascoltare il punto di vista dei cittadini per costruire insieme la soluzione dei problemi - prosegue il primo cittadino savonese - Non spendete tempo quindi a raccogliere le firme, ma a chiamarci, a discutere con noi. La raccolta deve stare sotto una petizione, in una posizione rigida ma abbiamo bisogno invece noi di dialogare. Stiamo quindi tranquilli, ragioniamo e troviamo una soluzione ai problemi".