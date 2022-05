Covid in Liguria: 565 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 565 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, emersi da 6.548 tamponi eseguiti, dei quali 1385 molecolari e 5.163 antigenici rapidi.

Nella provincia di Imperia sono 77 i nuovi casi di Covid oggi, mentre sono 82 a Savona, 323 a Genova e 83 a La Spezia. In regione sono 155 i ricoverati (2 in più di ieri) dei quali 8 in terapia intensiva.

In regione sono 5.664 i pazienti in isolamento domiciliare (101 in meno di ieri). Infine, si registra il decesso di 4 persone ricoverate tra i positivi al Covid. Si tratta di un uomo e tre donne, pazienti dell'Ospedale di Villa Scassi, deceduti tra il 27 e il 28 maggio.

Sotto il bollettino completo di oggi.