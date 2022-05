Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Magliolo, in località Canova. Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è cappottata lungo la Sp 490 “del Colle del Melogno” .

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i militi dell'emergenza sanitaria.

Il sinistro fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze: due persone sono state comunque trasportate per accertamenti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.