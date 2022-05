Dego, Francesca Cavallero presenta il romanzo "Il sangue delle madri"

Francesca Cavallero presenta a Dego il romanzo "Il sangue delle madri". L'evento a cura di Marinella Aicardi del circolo culturale locale, si terrà sabato 4 giugno alle ore 11 in piazza Panevino, durante il mercatino del primo sabato del mese.

Tre donne sono coinvolte in un serrato inseguimento attraverso una terra devastata e misteriosa, dove la vita non si è mai spenta del tutto: una “meccanica di corpi" dal passato oscuro, un'operaia cyborg sopravvissuta all'impatto di un veicolo spaziale e la comandante di un corpo di élite. Fra sogno e incubo, le macerie del passato ingombrano le Terre Erose così come i ricordi delle protagoniste: i più dolorosi sono sepolti a una tale profondità che affrontarli significa cambiare per sempre il proprio destino e, forse, veder nascere una luce là dove tutto è tenebra. Ma l’ombra di Morjegrad e delle altre città-stato si allunga ancora una volta, pronta a divorare e distruggere tutto ciò che incontra.

Nata nel 1982, Francesca Cavallero ha un dottorato di ricerca in Arti, spettacolo e tecnologie multimediali. Ha vinto il premio Urania 2018 con il romanzo Le ombre di Morjegrad e ha pubblicato i racconti “Dimenticare gli uragani” (apparso su "Urania Collezione" n. 214) e “Ninfe sbranate” (in Distòpia, "Millemondi" n. 87).

Sketch dal vivo a cura di Monica Porro.