Finale, oltre 1 milione di avanzo d'amministrazione pronto a essere applicato, approvate le nuove tariffe Tari

La gestione dell'avanzo e le nuove tariffe Tari per l'anno in corso. Ma anche le spese legate a due contenziosi e l'acquisto di "beni e servizi", legati alla rigenerazione del verde urbano, allo sfalcio e per affidare il servizio di accertamento del Canone Unico Patrimoniale.

Questi i "piatti forti" di un Consiglio Comunale di Finale a tema prevalentemente economico con protagonista il bilancio e alcune sue variazioni, in particolare dovute alla salvaguardia di alcuni equilibri dettati dalle norme in vigore (quali l'allineamento degli emolumenti stipendiali del personale relativi al al nuovo piano dei fabbisogni e l'uso di finanziamenti regionali concessi) e per stabilire gli investimenti da effettuarsi coi fondi dell'avanzo di Amministrazione.

Approvato l'utilizzo di circa 1 milione e 793mila euro di avanzo d'amministrazione di cui 227mila euro saranno destinati al turismo, 200mila per la manutenzione ordinaria e verde pubblico, oltre 130mila euro asfalti e sistemazione della viabilità, 4mila euro per le spese correnti del Distretto, 20mila euro per l'acquisto di attrezzature e sistemi informatici, oltre infine a poco più di 1 milione per investimenti vari (dai progetti del parcheggio nei pressi del Castel Govone e per la valorizzazione del complesso di Santa Caterina fino alle sistemazioni di arredo urbano, marciapiedi e del parcheggio delle scuole di Calvisio, passando per la videosorveglianza sulla passeggiata di Varigotti e altri lavori pubblici).

Un impiego in parte criticato dalla consigliera di "Per Finale" Tiziana Cileto la quale avrebbe auspicato un maggior impegno verso il sociale, sul quale in passato "si è dovuto tagliare trovando criticità economiche improvvise". Un passaggio che l'assessore ha sottolineato come impossibile in quanto l'applicazione sia vincolata principalmente agli investimenti, pur col desiderio di "calibrare il bilancio di previsione per destinare più risorse alla spesa corrente", com'è appunto quella per il sociale.