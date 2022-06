Approvazione del Bilancio, Sinistra per Savona: "Non segnerà una svolta, ma contiene elementi non scontati"

"Il Consiglio comunale di Savona ha approvato il Documento Unico di Programmazione, che indica le linee strategiche all'interno delle quali l'amministrazione vuole muoversi, e il Bilancio che è lo strumento principale, non l'unico, che da forza a quelle idee. Come Sinistra per Savona abbiamo contribuito e sostenuto le scelte che contengono elementi per noi importanti". Così, attraverso una nota stampa, il Gruppo consiliare Sinistra Per Savona.

"Il DUP - sottolineano i consiglieri comunali Ravera e Lanza - riprende temi centrali per la sinistra: il porto, il Campus universitario, le politiche attive del lavoro con la prospettiva del reinsediamento e del rilancio di attività esistenti, la transazione digitale e quella ecologica, il tema del sociale che parla di incontro ed inclusione, la scuola, i beni comuni, lo sviluppo del PUMS Piano urbano della mobilità sostenibile e l'attenzione verso i quartieri".

"Elementi che non sono punti isolati di un assessore piuttosto che di un altro, ma rappresentano una visione di insieme che vuol cambiare volto alla città: una città più a misura d'uomo e meno di auto; una città che guarda al turismo senza cancellare la sua storia di città operaia e portuale; che vede nelle scuole un'opportunità e nei quartieri il vero "centro nevralgico", nella cultura un volano e nello sviluppo agroalimentare una possibilità. Anche nel Bilancio, pur nelle difficoltà, si possono cogliere elementi importanti" continuano da Sinistra Per Savona.

Come rivendica l'assessora Branca: "Uno dei punti centrali riguarda il piano assunzionale. Per la prima volta si inverte la rotta con 64 assunzioni con risorse ordinarie e 10 per la struttura complessa che si occuperà dei progetti del PNRR, oltre ad altre figure tecniche a valere sulle risorse eterofinanziate. Danno un segnale politico le assunzioni di due educatrici per dare continuità al nido (senza darlo in gestione) e le rilevanti assunzioni di assistenti sociali (tra tempo determinato e indeterminato)".

"Significativi - sottolineano congiuntamente i rappresentanti di Sinistra per Savona - anche i segnali che arrivano dalla cultura, dall'attenzione verso i contenitori storici e la manutenzione del verde".

"Un Bilancio che non segnerà una svolta, ma contiene elementi non scontati, in controtendenza su aspetti fondamentali, in cui Sinistra per Savona ha dato un importante contributo all'interno di una maggioranza coesa" si legge infine nella nota stampa.