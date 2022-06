Terapia del Dolore del Santa Corona, l'amministrazione di Pietra Ligure: "Asl2 si adoperi affinché si possa garantire la continuità del servizio"

"Nell'augurare al Dottor Marco Bertolotto ogni bene e ogni fortuna per il raggiungimento della meritata pensione, non possiamo però restare indifferenti a quanto questo stimato professionista dichiara a mezzo stampa nella giornata odierna. Leggere le sue preoccupazioni in merito al ridimensionamento cui andrebbe incontro il servizio di 'Terapia del dolore e cure palliative' del Santa Corona, da lui creato e diretto per tanti anni, e in più rintracciare tra le motivazioni di tale destino quella di una certa volontà politica al non mantenerlo, ci rattrista e ci rammarica profondamente". Così Luigi De Vincenzi e Giovanni Liscio, rispettivamente sindaco e consigliere delegato alla sanità pubblica del Comune di Pietra Ligure.