Si è infilata in buco assai profondo, forse spaventata dai veicoli in transito. Nella notte i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte sono intervenuti per liberare una gattina rimasta intrappolata nel muro dello stabilimento Italiana Coke di Bragno.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 21.30. All'intervento di soccorso hanno preso parte anche i volontari dell'associazione Lida Sezione Valbormida. La gattina è stata recuperata (attorno alle 2) in buone condizioni di salute.