Verso l’airshow di Imperia: decollo da Villanova per le Frecce e l’elicottero del 15esimo Stormo dell’Aeronautica (FOTO E VIDEO)

Le Frecce Tricolore regalano sempre emozioni, anche quando non è possibile godersi lo show e ci si deve “accontentare” di vederle parcheggiate o nelle fasi di decollo e atterraggio. Non da meno l’elicottero del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, che le precede nella manifestazione.

Questo pomeriggio, domenica 5 giugno, decollo intorno alle 16,10 da Villanova d’Albenga per l’elicottero che, normalmente, ha precisi compiti istituzionali: S.A.R.; C.S.A.R.; S.M.I. e antincendio. S,A.R. è l’acronimo di Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso di equipaggi militari e civili dispersi sul territorio nazionale e di persone disperse sia in mare che in montagna; inoltre supporto per pubbliche calamita’: terremoti e alluvioni, trasporto sanitario d’urgenza ed evacuazione medica di persone in imminente pericolo di vita; Combat S.AR., il 15° stormo effettua missioni Combat S.AR., ovvero ricerca e soccorso di equipaggi dispersi in territorio ostile; garantisce inoltre il supporto alle operazioni speciali; missioni S. M.I., Slow Mover Interception ,ovvero concorre alla difesa dello spazio aereo nazionale attraverso l’identificazione e l’intercettazione di possibili minacce aeree a basse prestazioni; in ultimo, ma non meno importante, l’attività antincendio su tutto il territorio nazionale.

Decollo per le meravigliose Frecce Tricolore, che fanno base presso gli hangar di Piaggio Aerospace da giovedì 3 giugno, intorno alle 17,10. E via, verso il meraviglioso show a Imperia, nello spazio aereo sovrastante la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, altra eccellenza italiana, la nave più bella del mondo, dove con evoluzioni e acrobazie dipingeranno il cielo di verde bianco e rosso.