Bando gestione rifiuti a Savona, la Fp-Cgil dopo il ricorso di Sat/Iren: "In seria difficoltà la tenuta di Ata dopo il 2022"

"Lo stop all'affidamento della gara per la gestione del servizio di igiene urbana di Savona intervenuto a seguito del ricorso presentato legittimamente da Sat ed Iren, da vita allo scenario che maggiormente temevamo potesse accadere ed era – ed è - fonte di forte preoccupazione in tutti i lavoratori e della Fp-Cgil perchè mette in seria difficoltà la tenuta della Società Ata dopo il 2022. Bisognerà individuare prontamente delle soluzioni che consentano di arrivare nel miglior modo possibile fino alla pronuncia della Magistratura Amministrativa che temiamo potrà richiedere un tempo non inferiore ad un anno, se non di più; inoltre è molto vicina la scadenza della proroga concessa ad Ata per la gestione del servizio". Così, attraverso una nota stampa, Ennio Peluffo (Fp-Cgil Savona).

"Da parte nostra, siamo pronti a dare la massima disponibilità e collaborazione per far sì che i livelli occupazioni e gli standard di sicurezza dei lavoratori siano sempre garantiti così come il decoro della Città di Savona, confidando per questo nella Giunta Comunale che si è rivelata sempre molto attenta alle segnalazioni delle problematiche della Società e dei lavoratori" conclude Peluffo.