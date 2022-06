Processo Tirreno Power, ai soci in 5 anni 428 milioni di utili: "Somma che avrebbe consentito di ambientalizzare i vecchi impianti"

Subito dopo il sequestro degli impianti, nel 2014, TP si dichiarava pronta a ridurre alcune emissioni. "Ma - affermano dall'associazione Uniti Per la Salute - "dal consulente è giunta un'affermazione che ci ha veramente sconcertati, dicendo che l’azienda non era in grado di effettuare questa riduzione. Le domande che ci poniamo ora come semplici cittadini, abitanti di questo territorio sono: se aveva ragione l’azienda nel 2014 dichiarandosi disponibile a ridurre da subito le emissioni fino a quel limite senza particolari interventi impiantistici, perché non lo ha fatto negli anni precedenti? Se invece avesse ragione il consulente delle difese sulla impossibilità di effettuare quelle riduzioni si potrebbe forse essere in presenza di un clamoroso bluff nella domanda di dissequestro".