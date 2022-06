Albenga perde il dottor Giacomo "Mino" Sannazzari: scomparso a 69 anni il noto odontoiatra

Giornata di lutto per Albenga. Nella notte, dopo una breve e spietata malattia, si è spento all'età di 69 anni (i 70 li avrebbe compiuti a breve) Giacomo "Mino" Sannazzari, odontoiatra molto conosciuto e stimato non solo per l'esercizio della sua professione, iniziata all'ospedale Santa Maria di Misericordia come gastroenterologo, ma anche per l'impegno nel sociale.

Figlio del professor Paolo, per anni primario della Medicina all'ospedale ingauno e presidente della Croce Bianca albenganese, dal padre aveva ereditato proprio la dedizione al mondo del volontariato: dopo essere stato membro del consiglio d'amministrazione della pubblica assistenza, abbandonato nel 2001 per impegni incompatibili secondo lo statuto, durante il periodo Covid aveva mantenuto il proprio legame con l'associazione donando alcuni dpi.

Medico sempre impegnato anche in Ghana e Burundi come medico missionario con l'associazione "Africa 3000", in particolare presso il "Centro Caritativo San Francesco" nel villaggio di Kayongozi.

Per un periodo aveva anche seduto nell'assise cittadina, venendo eletto come consigliere comunale nell'Amministrazione Zunino dal 2001 al 2004 tra le fila di Forza Italia. Appassionato di sport (in particolare di golf), era legato anche alla società calcistica della San Filippo Neri.

Andato in pensione poco più di un anno fa, si era potuto così dedicare alla famiglia e al suo hobby delle escursioni in montagna.

"Una grave perdita che colpisce tutti noi - ha scritto il sindaco Riccardo Tomatis - L'amicizia che ci legava era forte, iniziata tra i nostri padri nell'ambito dell'esercizio della loro professione presso l'ospedale di Albenga. Era una persona cordiale e di grandissimo spessore mi piace ricordare i momenti passati insieme a sciare o anche semplicemente a chiacchierare. Con lui si poteva parlare di tutto. Era un uomo di grande umanità anche nell'esercizio della sua professione. La sua scomparsa è un grave dolore".

Al cordoglio espresso dal primo cittadino si è unito anche il consiglio direttivo della Croce Bianca, sempre grata al dottor Sannazzari per la vicinanza mai fatta mancare all'ente.

Lascia la moglie Lina, i due figli Pierpaolo e Lorenzo e le rispettive famiglie. I funerali saranno celebrati venerdì 10 giugno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Albenga.