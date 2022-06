Spotorno ritrova l'Annunciazione perduta. Dopo secoli torna alla luce una preziosa tavola lignea del '400 (FOTO e VIDEO)

Solo la cura, l'attenzione possono mitigare i danni terribili della trascuratezza. E quale miglior testimone di questa riflessione vi è al mondo se non l'arte.

Nitido esempio giunge da Spotorno, la cui comunità da quest'oggi potrà tornare ad ammirare una stupenda tavola lignea originaria del '400 lunga 2,22 metri e larga 78 cm raffigurante l'Annunciazione a Maria scoperta nel 2017 quando, durante alcune pulizie nell'oratorio della Santissima Annunziata alcuni membri dell'omonima confraternita scorsero, nel retro di una vecchia credenza alcune tracce di colore.

Allertato il restauratore Andrea Semeria quest'ultimo, una volta smontati con estrema cautela i cassetti della parte centrale e aver applicato la permetrina al fondo, si accorse che sulla tavola di fondo si notava una volto, poi un secondo, un'aureola e altri dettagli. Non vi era dubbio: si trattava di un dipinto.

Allertata la Sovrintendenza, l'opera è stata affidata a quest'ultima per il restauro e da ora sarà nuovamente a disposizione dei visitatori negli orari di apertura dell'oratorio.

A esporre le risultanze degli studi svolti sull'opera, in particolare sulle sue origini, è stata la dottoressa Masi della Sovrintendenza, ricostruendo i momenti della riscoperta dell'opera, i passaggi del restauro e soprattutto le ricerche sulla sua storia: "Documenti che attestino chi sia l'autore al momento non ne sono stati trovati, nonostante le numerose ricerche presso l'Archivio Diocesano. Però sono chiare le molte consonanze con la bottega di Giovanni Mazzone, in particolare la personalità più vicina tra quelle dei suoi collaboratori è quella di Nicolò Corsi".

"Tuttavia - aggiunge la dottoressa Masi - occupandosi delle tecniche è risultato come il lavoro sia difficilmente incanalabile in quella mano, ma parliamo sempre di un pittore in ambito ligure-padano negli ultimissimi anni del '400".

Anche sull'originaria collocazione restano dubbi, ma una cosa pare certa: "Per le evidenze materiali, le tracce rimaste e vari elementi utili a incastrarla con altre assi, sappiamo si tratta dell'elemento centrale di un polittico molto grande, indicativamente un'opera alta 3 metri e larga circa 2 metri. Incrociando questo dato coi documenti Cinquecenteschi si pensa fosse sull'altare maggiore della parrocchiale e da lì, dopo aver subito dei danneggiamenti, posta in secondo piano nel coro".

Da lì cominciò, probabilmente, un progressivo "disimpiego" dell'opera, culminato con lo spostamento nell'oratorio, danneggiato a sua volta durante l'occupazione napoleonica.