Albenga, visitabile tutta l’estate la mostra di Andy Warhol

L’esposizione dal titolo “La Pop Art di Andy Warhol” è stata voluta e organizzata dall’architetto Annamaria Vercellino (di Palazzo San Siro), in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Spirale dì idee” dei dottori Stefano Pirrone e Massimo Ferrarotti che questa mattina hanno comunicato di concede l’esposizione delle opere ad Albenga per tutta l’estate.

Entusiasmo da parte dell’architetto Vercellino che afferma: "Si tratta di un’occasione straordinaria per la nostra città. È grandissima la soddisfazione di aver potuto realizzare quest’opera. Albenga dimostra di essere location ideale per mostre d’arte e in grado si sviluppare sempre di più, attraverso attività e iniziative, il turismo culturale legato all’arte. Abbiamo tutte le potenzialità per diventare punto di riferimento culturale alla stregua di Berlino e New York".

"Voglio ricordare in quest’occasione le numerose attività parallele alla mostra che abbiamo portato avanti in particolare quelle in sinergia con le scuole e ringraziare inoltre la dottoressa Josepha Costa per aver organizzato degli straordinari ed emozionanti tour alla scoperta della storia millenaria dei maggiori palazzi nobiliari che gravitano su via Roma nel centro storico di Albenga".

"Abbiamo tante altre iniziative in progetto che vogliamo realizzare continuando la splendida sinergia instaurata con il territorio e con l’amministrazione comunale che ringrazio per la collaborazione in particolare nelle persone del Sindaco Riccardo Tomatis, del vicesindaco Alberto Passino e dell’assessore agli eventi Marta Gaia" conclude l'architetto Vercellino.

Afferma l’assessore Marta Gaia: “Una splendida notizia per Albenga e per tutto il comprensorio. Turisti e visitatori avranno modo di visitare una mostra straordinaria in un contesto in grado di valorizzarla ancora di più . Albenga dimostra ancora una volta di essere arte e cultura e si rivela location ideale per iniziative di questa rilevanza che contribuiscono ad affermarla sempre più nel panorama culturale italiano e internazionale. Ringrazio l’architetto Annamaria Vercellino e l’associazione “Spirale di idee” per l’ampia collaborazione dimostrata e per l’entusiasmo con il quale ha lavorato in sinergia con tutto il territorio portando anche i ragazzi delle scuole ad avvicinarsi attraverso visite e laboratori all’arte”.

Ricordiamo che la mostra “La Pop Art di Andy Warhol” è visitabile gratuitamente, ma previa prenotazione telefonando al numero 338 477 35 49 (chiamare orario uffici) presso Palazzo San Siro, nell’omonima piazza del Centro Storico di Albenga (nei pressi di via Roma). Presto inoltre ci sarà un’altra grande novità che arricchirà ulteriormente questa straordinaria mostra. Stay Tuned… sarà una grande notizia!.