Aumento sanzioni da codice della strada: "Impegno per Carcare" presenta un'interpellanza

"Che a Carcare negli ultimi anni siano aumentante considerevolmente le sanzioni amministrative (da parte della polizia municipale, ndr) è ormai un dato di fatto, cosi come la volontà politica da parte della maggioranza De Vecchi di far leva sulle multe per far lievitare le casse".

Cosi commenta in una nota il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" che aggiunge: "Nel 2021 rispetto al 2020 si è registrato un aumento del 18,43% delle sanzioni amministrative legate alla violazione del codice della strada, +73% rispetto al 2019 con un importo finale di 136.851,12 euro".

"Sempre nel 2021 la percentuale di riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada è stata pari al 33,24% con un importo pari a 45.494,02 euro".

Il gruppo "Impegno per Carcare" ha presentato un'interpellanza per chiedere delucidazioni in merito all'incremento degli accertamenti registrati nel corso del 2021 e 2020 rispetto agli anni precedenti: quale sia la percentuale dei proventi investiti sul territorio carcarese secondo le finalità previste dagli Art. 208 e 142 del codice della strada relativamente ai 52.985,69 euro riscossi nel 2020 e ai 45.494,02 euro del 2021; quali siano stati gli interventi realizzati in conseguenza di tali proventi o quali siano se in fase di programmazione/realizzazione; come intende agire questa amministrazione d'innanzi ad una così bassa percentuale di riscossione avvenuta nel biennio 2020-2021.

"Nell'ultimo Consiglio comunale durante la discussione sul bilancio non abbiamo avuto risposta. Il sindaco De Vecchi ha detto presentare un'interpellanza e cosi abbiamo fatto" concludono dal gruppo "Impegno per Carcare".