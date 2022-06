Borghetto S. Spirito, ecco il nuovo Consiglio comunale: Angelucci il più votato

Giancarlo Canepa ha conquistato la fiducia degli elettori di Borghetto Santo Spirito e si prepara così a guidare il paese per il secondo mandato consecutivo. Con lui quali saranno gli altri componenti del Consiglio comunale?

In base alle preferenze ottenute, siederanno al fianco del riconfermato primo cittadino tra i banchi della maggioranza Luca Angelucci (271 voti), Alessio D'Ascenzo (187 voti), Celeste Lo Presti (150), Carolina Bongiorni (130), Veronica Ragazzo (117), Mariacarla Calcaterra (88), Bruna Mastrasso (80) e Paolo Erre (56).

Per quanto riguarda la minoranza, con Pier Giorgio Giraldi siederanno all'opposizione Alessio Reale (186 voti), Maria Grazia Oliva (138) e Giorgia Rocco (64). Qualora Giraldi dovesse effettuare un passo indietro, ipotesi non del tutto da escludere tenendo conto anche di alcune dichiarazioni dei giorni scorsi del candidato sindaco, subentrerebbe il primo dei consiglieri di minoranza non eletti ovvero Gianfranco Sarpero (61).