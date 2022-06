Elezioni Borghetto, Canepa festeggia la riconferma: "Vittoria netta, la macchina del fango non ha funzionato" (FOTO e VIDEO)

Giancarlo Canepa sarà ancora il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Le urne hanno decretato la riconferma del primo cittadino, alla guida della lista "Borghetto C'è", che ha superato la concorrenza di Pier Giorgio Giraldi, "Borghetto Domani".

"Siamo contenti per il risultato, si profila una vittoria netta - il commento a caldo di Canepa - la macchina del fango non ha funzionato. A tal proposito c'è da riflettere, a mio avviso non è un caso l'astensione generale al voto".

A Borghetto Santo Spirito in questa tornata elettorale ha votato il 49,20% degli aventi diritto, l'ultima volta fu il 60,52%. "L'amore per la politica nasce dal territorio, dobbiamo ritornare a lavorare tra la gente" ha aggiunto ancora Canepa.

La lista "Borghetto C'è" ha raccolto 1.247 voti (66,68%) contro i 623 (33,32%) di "Borghetto Domani".

I componenti della lista guidata da Giancarlo Canepa erano: Massimo Allegri, consigliere uscente, tecnico ortopedico; Luca Angelucci, vicesindaco uscente, Dottore in Legge, imprenditore; Carolina Bongiorni, consigliere uscente; Maria Carla Calcaterra, assessore uscente, avvocato; Maicol Campisi, ristoratore; Alessio D'Ascenzo detto Alessio, assessore uscente, sociologo; Paolo Antonio Erre, consigliere comunale uscente, titolare impresa artigiana; Andrea Frangelli, diplomato geometra e laureando in Architettura, dipendente impresa edile; Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, assessore uscente, laureanda in Giurisprudenza; Bruna Mastrasso, amministratore di condomini; Giovanni Matti Altadonna, volontario di Protezione Civile e Croce Bianca; Veronica Ragazzo, titolare impresa di pulizie.