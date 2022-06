Cairo Montenotte: Lambertini centra il bis, staccando Briano e Ferrari (FOTO e VIDEO)

Paolo Lambertini si riconferma sindaco di Cairo Montenotte. La sfida a tre con Fulvio Briano e Giorgia Ferrari ha visto prevalere il primo cittadino uscente che praticamente si è aggiudicato quasi tutti i seggi in una tornata elettorale nel quale è regnato l'astensionismo, visto che solo il 56.58% degli elettori ha votato, 9 punti in meno rispetto al 2017 quando l'affluenza si era attestata al 65.11%.

2.429 le preferenze quindi per Paolo Lambertini che ha staccato Fulvio Briano che si è fermato a 2.057, terza Giorgia Ferrari a 1.489.

"E' fatta, siamo stati riconfermati dai cairesi e gli dobbiamo dire grazie, a tutti quelli che già 5 anni fa ci avevano dato questa opportunità di amministrare Cairo e farlo stando insieme alle persone. Questo percorso continua - ha detto il riconfermato sindaco Paolo Lambertini - Vogliamo continuare ad andare avanti anche con chi non ci ha votato, abbiamo bisogno di tutti, la collaborazione, la partecipazione, l'ascolto, che la vita sociale sia fatta da tutti i cairesi e coinvolgeremo tutti come abbiamo sempre fatto in questi 5 anni. Un risultato che ha premiato questo modo di fare politica".

"Non abbiamo realizzato progetti chiusi negli uffici comunali, abbiamo sempre fatto tutto parlando con le persone, cercando il consenso, suggerimenti, necessità, bisogni e così dobbiamo andare avanti. Saranno 5 anni certamente ricchi e speriamo di vivere senza pandemia e cerchiamo di vivere come si deve" ha concluso il primo cittadino cairese.