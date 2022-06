Noli, Ambrogio Repetto (Prospettiva Noli) torna sindaco: "Priorità la conclusione dei cantieri aperti e la riorganizzazione degli uffici" (FOTO e VIDEO)

È la lista "Prospettiva Noli", espressione della maggioranza uscente, a confermarsi la più votata nel borgo marinaro, portando così nuovamente sullo scranno più alto del Consiglio Comunale Ambrogio Repetto.

Il già primo cittadino per un decennio, dal 2004 al 2014, supera con 546 voti (42,79%) i concorrenti Marino Pastorino (Noli nel Cuore) secondo con 386 voti (30,25%) e Marina Gambetta (In Repubblica 3.0) che ha ottenuto 344 voti (26,96%) nelle 4 sezioni.

A votare nel complesso è stato il 55,11% dei 2. 388 aventi diritto, in calo rispetto al 2019 dove fu del 67,08%.

Un risultato definito soddisfacente dal primo cittadino eletto che ha voluto innanzitutto ringraziare tutti i componenti della sua squadra e i sostenitori in generale: "Non era così scontato ci potesse essere una vittoria così netta perché il sentore, soprattutto a inizio campagna elettorale, era forse abbastanza più contrario al nostro gruppo. Poi col passare delle settimane si è capito che la nostra proposta era abbastanza apprezzata perché abbiamo usato toni pacati evitando la polemica".

Ancora nessuna idea per la Giunta che verrà, in attesa di conoscere le preferenze e poter valutare quindi le competenze degli eletti che, assicura Repetto, avranno la precedenza, ma idee chiare su come muoversi.

Partendo anche da una base comune al suo predecessore, composta da alcuni membri del precedente consiglio: "Abbiamo un programma diverso, ma dobbiamo anche completare alcune cose che l'Amministrazione precedente non è riuscita a terminare lasciando incompiute, e queste saranno sicuramente le prime da portare avanti. Ci sono diverse urgenze dette in campagna elettorale - sottolinea - la riorganizzazione degli uffici comunali è una priorità richiesta dai cittadini fin da subito, ma anche la soluzione dei cantieri che in questi mesi ha avuto evoluzioni positivi e quindi contiamo di metterli a punto, e poi la questione di Villa Rosa".