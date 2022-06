Supera i ciclisti con l'autobus, autista Tpl viene aggredita a Savona con due pugni in faccia

Supera due ciclisti con l'autobus e ad una fermata successiva una donna che era in sella alla sua bici è salita sul mezzo e l'ha aggredita brutalmente tirandole due pugni sul viso.

Ad essere colpita un'autista di Tpl che ieri è rimasta coinvolta in un drammatico episodio che ciclicamente purtroppo avviene sui mezzi del trasporto pubblico locale.

La donna ieri mattina intorno alle 10.30 era in servizio sull'autobus della linea 40/ Savona-Finalborgo e dopo che il mezzo si era fermato per far scendere e salire i passeggeri in via Nizza all'altezza di Zinola, due ciclisti, un uomo e una donna hanno fermato il mezzo con quest'ultima che è salita a bordo, iniziando a colpirla brutalmente.

Secondo le prime ricostruzioni i due conducenti del mezzo a due ruote erano arrabbiati perché erano stati superati dall'autobus all'altezza di Capo Noli e avrebbero aspettato poi in una fermata per farsi giustizia.

L'autista è arrivata fino a Spotorno dove, dopo aver contattato l'azienda e i soccorsi, ha ricevuto il cambio da un collega ed è stata portata in pronto soccorso dalla Croce Bianca locale all'ospedale San Paolo di Savona nel quale le è stata diagnosticata una settimana di prognosi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

"E' un problema che rimane, questo dimostra l'importanza della presenza delle paratie che chiediamo da anni ma l'azienda non ci sente con motivazioni non accoglibili come il fatto che i mezzi sono vecchi - dice il rappresentante della Rsu aziendale Giovanni Battista Sirombra - Servirebbe non solo per la pandemia ma per la sicurezza, avere una zona protetta è necessaria. E' una grossa mancanza, l'azienda continua a voler risparmiare ma è un impoverimento del servizio".