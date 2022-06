Fidapa, nasce la sezione di Alassio

Il Distretto Nord Ovest della Fidapa (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari), con la sua attuale Presidente, Rachele Capristo e la Sua Past President, Antonella Tosi, è lieto di comunicare l’apertura della sezione di Alassio, nata dall'iniziativa e volontà del consigliere con delega alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, Cinzia Salerno, che ha assunto il ruolo di Presidente della neo-nata Sezione di Alassio della Fidapa; la vicina Sezione di Albenga è la Sezione “Madrina” della sezione di Alassio.

Ed è proprio la neo presidente della Sezione di Alassio della Fidapa, Cinzia Salerno. che ha il piacere di comunicare che, il giorno giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18,30, si terrà con il patrocinio gratuito del comune di Alassio, l'inaugurazione della neonata Sezione di Alassio della Fidapa presso l'ex Chiesa Anglicana di Alassio.

Ad accompagnarla e sostenerla in questo nuovo progetto, si sono unite Professioniste impegnate in diversi settori economico-sociali: donne provenienti da diversi settori professionali, ognuna delle quali, con il proprio bagaglio culturale, potrà dare un prezioso contributo per creare e proporre eventi culturali, progetti, iniziative volte alla sensibilizzazione di tematiche importanti per la nostra società.

Le socie fondatrici della sezione di Alassio della Fidapa con i rispettivi incarichi, sono: Cinzia Salerno, presidente, libero professionista; Franca Giannotta, vicepresidente, avvocato; Mariateresa Parrelli, tesoriere, avvocato/docente; Greta Bruzzone, segretaria, commercialista; Roberta Bani, rappresentante young, docente d’arte; Roberta Banchio, consigliere, avvocato; Cristina Sarti, revisore dei conti, attrice; Elena Re Depaolini, revisore dei conti, artista; Mirella Rotondo, agente immobiliare; Paola Bottiroli, consigliere, agente immobiliare; Emanuela Preve, consigliere, avvocato; Marta Rabolli Shuba, revisore dei conti, docente; Stefania Piccardo albergatrice; Maria Chiara Colli, consigliere, psicologa; Elena Bergallo, consigliere, commercialista; Sandra Aicardi, consigliere, albergatrice e Marisol Parrelli consulente marketing.

Dopo la recente costituzione, si sono già unite altre professioniste: Cristina Divizia, insegnante; Barbara Nieddu, giornalista; la dottoressa Roberta Ramoino, funzionario pubblico; Daniela Billeci, artista; Stefania Tuo, commerciante; Tamara Martini, architetto.

La volontà della Sezione di Alassio è proprio quella di dimostrare che, dall'unione dell'impegno di Donne-Professioniste, si possono raggiungere obiettivi importanti in ogni settore, culturale ed economico del nostro tessuto sociale: promuovendo -e supportando-le idee, le iniziative e i progetti delle Donne, la Sezione di Alassio si impegnerà a rimuovere le disuguaglianze e le discriminazioni nella nostra Società per raggiungere, così, la parità tra i generi.



La presidente, Cinzia Salerno, vorrà sin da subito affrontare alcune attuali tematiche importanti per il nostro contesto culturale economico e sociale, quali: le cosiddette “New Addiction", ovvero le nuove dipendenze patologiche, la Cultura della buona Alimentazione, Le regole del galateo e del bon ton nell'industria dell'Ospitalità, della Moda e nell'arredamento della casa.



Considerato lo scopo culturale e sociale che la Fidapa si prefigge a livello internazionale l'amministrazione comunale e la società “Gesco” hanno patrocinato l'opening della sezione di Alassio che si terrà il giorno giovedì 16 giugno alle ore 18,30 presso l'ex Chiesa Anglicana di Alassio, in occasione della quale andrà in scena lo spettacolo “Prime Donne”, la cui protagonista è l'attrice Cristina Sarti, socia fondatrice della neonata sezione.