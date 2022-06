L'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani riunita a Savona: tre giorni dedicati a lavoro, digitale e transizione green

L'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo del governo, si riunisce per la prima volta in presenza dopo l'emergenza pandemica e sceglie Savona come luogo di incontro per una tre-giorni di lavori – da venerdì 17 a domenica 19 giugno alla Fortezza del Priamar – intitolata 'GenerAzione Italia' e dedicata ai temi della partecipazione giovanile, del lavoro, della formazione, della trasformazione digitale e della transizione verde.

“La presenza del Cng in città è molto stimolante per noi – ha detto il sindaco Marco Russo nel corso della conferenza stampa di presentazione di GenerAzione Italia – Il rapporto con il Consiglio Nazionale dei Giovani dà vita a modelli innovativi, anche sperimentali. Il nostro Consiglio comunale si caratterizza per avere un alto numero di giovani e giovanissimi e questo ci aiuta ad avere un approccio basato non su politiche per i giovani, ma con i giovani. I ragazzi devono diventare protagonisti di attività e iniziative, come è stata, ad esempio, la candidatura a Capitale Europea dei Giovani, da cui discende anche l'iniziativa che stiamo presentando oggi, portata avanti dal consigliere Luca Burlando. La cifra nelle politiche per i giovani deve essere quella dell'innovazione, solo così Savona tornerà ad essere un luogo in cui i ragazzi possono pensare di progettare il proprio futuro”.

“Savona torna sul palcoscenico dei luoghi in cui vengono discusse le azioni necessarie per le politiche nazionali – ha aggiunto il vicesindaco Elisa Di Padova - e lo fa avendo come tema le nuove generazioni, già protagoniste del Tavolo savonese per i Giovani. Per una città come Savona, con un evidente squilibrio generazionale, tutto questo rappresenta una sfida. La cura e il rapporto con Cng sono per la nostra amministrazione qualcosa di prezioso, perchè ci aiuta ad avere dati e analisi aggiornati e a lavorare su quello spirito di innovazione che deve essere inteso anche in termini di attrattività”.

La presidente del Cng, Maria Cristina Pisani, ha dichiarato invece: “Ringraziamo il Sindaco di Savona, Marco Russo, per aver ospitato in questa splendida città i lavori dell’Assemblea Generale del CNG, organo consultivo del Governo italiano, il vice sindaco Elisa Di Padova e il Consigliere Luca Burlando per lo straordinario lavoro fatto sin da subito insieme a noi. La candidatura della città a capitale europea dei giovani e’ stata infatti il punto di partenza di una collaborazione importante con un comune che ha deciso di scommettere sul protagonismo giovanile. È la ragione per cui abbiamo deciso di discutere in questi tre giorni anche di come questa amministrazione ha saputo creare nuovi strumenti di partecipazione giovanile, ma anche delle opportunità che il nostro Paese può offrire alle giovani generazioni. Presenteremo infatti i risultati di una nostra importante indagine con cui abbiamo, a livello nazionale, voluto dimostrare la validità di un approccio previsivo e proattivo per accompagnare le giovani generazioni verso i nuovi bacini di impiego in un anno così importante come l’Anno europeo dei giovani”.

All'Assemblea prenderanno parte politici e amministratori nazionali e locali, dal sindaco Russo al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dall'assessore regionale Giovanni Berrino al consigliere Roberto Arboscello, dal deputato Franco Vazio al presidente del Cnel, Tiziano Treu.

Presente anche il mondo dell'Università con il rettore Federico Delfino, della scuola con Alessandro Gozzi, dirigente del Ferraris Pancaldo e dell'impresa (Mesa Group, Start 4.0, Anitec-Assinform).