Malamovida nel centro storico di Albenga, l'amministrazione: "Concordati con le forze dell'ordine interventi straordinari sul territorio"

Questa mattina (giovedì 16 giugno), presso il Comando della Polizia Locale di Albenga, l’Amministrazione comunale ha incontrato commercianti che hanno lamentato alcuni disagi legati alla Movida del Centro Storico.

" L’Amministrazione non trascura le segnalazioni ricevute che però, occorre precisare, non riguardano episodi legati alla criminalità e che quindi andrebbero valutati oggettivamente. Al fine di risolvere il problema, oltre ad aver già attenzionato la Polizia Locale e le forze dell’ordine che si occupano della sicurezza della città, sono stati previsti e concordati interventi straordinari sul territorio, anche di igiene " fanno sapere dal Comune ingauno.

"Dobbiamo tenere presente che grazie all'iniziativa dei privati, in collaborazione con l'Amministrazione, il cuore della nostra città, che fino a pochi anni fa era in mano agli spacciatori e alla delinquenza, è rinato diventando centro nevralgico in grado di attirare turisti e visitatori da lontano e dalle città limitrofe. La nostra intenzione è comunque quella di non sottovalutare il problema e, in collaborazione con i commercianti e i gestori delle attività, trovare soluzioni efficaci" conclude il primo cittadino.