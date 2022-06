“Sta girando una persona che dice di essere mandata dal sindaco e chiede di entrare in casa. Prestare massima attenzione perché non è stato incaricato nessuno dal primo cittadino per verifiche di alcun tipo”. Questa la nota diramata dal comune di Calizzano.

“Purtroppo è già stato commesso un furto. I carabinieri sono stati avvisati e stanno indagando”.

“Si raccomanda la prudenza e soprattutto non aprire a sconosciuti” concludono dal comune dell’Alta Valle.