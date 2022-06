Su TV2000 il rosario dal Santuario di Savona con il vescovo Marino

Il rosario (dal latino "rosārium", "rosaio") è una preghiera devozionale, contemplativa, a carattere litanico e destinata ad ogni persona per ottenere grazie e consolazioni per sé o altri, la diffusione delle buone azioni nel mondo, la soluzione dei conflitti internazionali, la conversione e la crescita spirituale. La preghiera è attualmente composta dai "misteri", ossia eventi, momenti o episodi significativi della vita di Cristo e Maria, raggruppati in "corone".