Ricorso al Tar di Iren/Sat, incontro comune-sindacati-Ata. Causa (Cisl): "Era opportuno preventivamente organizzarsi per gestire la situazione"

Un incontro tra il sindaco di Savona Marco Russo e l'assessore Barbara Pasquali con l'amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini e i sindacati, per fare il punto della situazione della società partecipata comunale e sul ricorso al Tar di Sat/Iren sul bando per l'ingresso della New Co che rallenterà di fatto l'iter per il futuro passaggio della raccolta dei rifiuti porta a porta con un periodo di proroga di gestione a favore della stessa Ata.

"Abbiamo ribadito che tutti sapevamo, che come succede in ogni gara, che chi perde fa ricorso che sia finito secondo o terzo, quindi era opportuno già preventivamente organizzarsi per gestire la situazione. Crediamo non serva a nulla vedere fazioni politiche discutere se è stato opportuno o no fare ricorso alla gara vinta momentaneamente da Egea/Ideal service. Ognuno faccia la sua parte e andiamo avanti" ha detto il segretario territoriale della Fit Cisl Savona Danilo Causa.

"Detto questo abbiamo insistito sul fatto che si debba trovare una soluzione ponte da oggi all’affidamento del servizio, cosa che ci preoccupa molto, nonostante l’impegno che ci stanno mettendo in questa fase, che ricordo che arriverà fino al 2023, sia Tapparini che il Sindaco - prosegue Causa - la pratica finanziaria è sempre in mano del Commissario e del Liquidatore che dovranno dare l’ok per fare acquisti di mezzi operativi per gestire il servizio, o qualsiasi altro tipo di spesa per garantire la pulizia e la raccolta rifiuti di questa città".

"A latere dell’incontro si è iniziato a parlare di un premio di produzione 2022 per tutti i lavoratori Ata. Finalmente una nota positiva per i lavoratori che hanno sempre dimostrato buona volontà e professionalità nello svolgere il loro lavoro nonostante le enormi difficoltà aziendali" conclude il segretario territoriale Fit Cisl Savona.

"La nostra preoccupazione è legata al fatto che l'azienda possa andare avanti fino al 2023, pur in una situazione di estrema difficoltà e con questo ricorso pendente ci è stato spiegato che potrebbero riuscire a farcela, metteranno giù un piano B da qui a settembre che gli consentirà di traguardare anche l'anno prossimo - ha continuato Antonello Sangiovanni, coordinatore settore ambientale Cgil - abbiamo parlato anche del premio promozione, è importante e in Ata era rimasto nel minimo contrattuale per anni, ad oggi la situazione economica è leggermente migliorata".