Calice, valutazioni sull'agibilità dell'appartamento semidistrutto dalle fiamme nella notte (FOTO)

Mattinata di lavoro per i Vigili del fuoco all'interno dell'appartamento di via Vecchia a Calice Ligure che ieri notte, poco prima dell'una, è stato parzialmente coinvolto da un rogo.

Dopo aver operato per tutta la notte, in condizioni tutt'altro che agevoli vista l'ubicazione in un angusto centro storico dove le abitazioni si incastrano come in un tetris, gli uomini del distaccamento di Finale Ligure hanno spento in mattinata gli ultimi residui di incendio procedendo quindi alla bonifica.

Sul posto vi è stato anche un primo sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale il quale, di concerto coi vigili del fuoco e quanto da loro rilevato, deciderà circa un'eventuale inagibilità.

Il rogo, pare sviluppatosi a causa di un corto circuito all'impianto termico della casa, ha coinvolto due stanze dell'ultimo piano arrecandovi ingenti danni, senza coinvolgere o quasi i piani inferiori.

La donna che si trovava al suo interno è stata invece ricoverata per un'ustione a un piede ma non avrebbe riportato altre gravi conseguenze.