Ordinanza di stop per i mezzi pesanti ad Albisola, dovrebbe tornare a luglio fino a settembre

"Ho avuto un'interlocuzione con il sindaco Russo martedì scorso, la polizia locale ha richiesto chiarimenti sugli orari ma direi che l'ordinanza la porteremo avanti da luglio a settembre".

A dirlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini in merito all'attivazione dello stop nei mesi estivi del transito dei mezzi pesanti sull'Aurelia in uscita dal casello albisolese al venerdì dalle 16.00 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica, evitando così che il traffico venga congestionato nelle ore clou d'arrivo dei turisti per il fine settimana.

Lo scorso anno era stata istituita ad agosto andando a sostituire quella emessa a luglio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'imposizione ministeriale era proseguita fino a metà agosto e per i tutti i restanti venerdì fino al 10 settembre era stato invece emesso il provvedimento del primo cittadino albisolese.

L'ordinanza di stop era stata istituita sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 dal primo cittadino attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Lo stop dovrebbe così partire venerdì 8 luglio e concludersi venerdì 9 settembre, incastrandosi con le limitazioni già presenti disposte dal Ministero per i sabati (8-16) e domenica (7-22) di luglio e agosto nel quale vengono inclusi anche alcuni venerdì (22-29/07 e 5-12/08 dalle 16 alle 22).