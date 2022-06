Savona, ancora critiche per i lavori su via Nizza, nel mirino la segnaletica orizzontale

Sono a decine in questi mesi di cantiere in via Nizza le segnalazioni di disagi e le proteste relative ai lavori tra i più segnanti per l'urbanistica e il traffico di Savona. L'ultima osservazione, in una lettera inviata all'Amministrazione comunale, arriva da un commerciante della zona, titolare di uno stabilimento balneare, che mette nel mirino tre criticità notate circa la nuova segnaletica orizzontale e non solo.

"Non è stato ripristinato l'attraversamento pedonale in corrispondenza di via privata Raffaello - si legge - Sempre in corrispondenza dell'accesso a via privata Raffaello non è stata ripristinata la linea tratteggiata per consentirne l'accesso ai veicoli direzione ponente". Stessa criticità, quest'ultima, riscontrata anche "in corrispondenza dell'accesso al parcheggio di villa Pizzardi, qui peraltro la segnaletica verticale incoraggia la svolta a sinistra per le auto provenienti dal centro".