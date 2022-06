Spotorno, arriva l'ordinanza contro gli sprechi d'acqua. Via al controllo di eventuali perdite nella rete dell'irriguo pubblico

Anche il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, come diversi colleghi di tutta la provincia e non solo ha deciso, valutato il particolare momento di siccità, di emettere un'ordinanza apposito contro gli sprechi idrici.

Vista la situazione d'attenzione segnalata dal gestore dell'acquedotto e da Regione Liguria, sarà vietato, fino al perdurare del suddetto stato, l'uso d'acqua nelle docce di prossimità al bagnasciuga sulle spiagge in concessione e nelle docce sulle spiagge libere; non si potranno eseguire i lavaggi di aree cortilizie, piazzali, terrazze, cavedi, superfici pavimentate, veicoli (esclusi gli autolavaggi), natanti e imbarcazioni; stop anche al riempimento di piscine di ogni sorta, vasche e fontane ornamentali o di scopo ludico.

L'irrigazione e l'innaffiatura di giardini, prati e aiuole saranno possibili dalle 22 alle 6 del mattino, mentre per quanto riguarda le aree verdi pubbliche a gramigna o alberate, e comunque "tutte le aree la cui mancata irrigazione non comporti l'irrimediabile perdita di un consistente valore del verde" verranno ridotti gli orari, oppure sarà a discrezione del responsabile del servizio Lavori Pubblici e Ambiente, "che dovrà altresì attivarsi per una verifica straordinaria degli impianti irrigui a fine di individuare eventuali perdite" si legge nel testo.

E' consentita invece l'irrigazione degli orti.