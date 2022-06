Celle, lutto per la scomparsa di Patrizia Berruti

Celle in lutto per la scomparsa all'età di 62 anni di Patrizia Berruti.

Stimata, conosciuta e apprezzata da tutti i cellesi, ha svolto l'attività di parrucchiera in località Piani nel comune cellese.

"Il Celle Calcio si stringe attorno a Lorenzo Cerisola, ex presidente ed artefice della storica vittoria del campionato di prima categoria, ai figli Matteo e Martina, per la perdita della moglie Patrizia, persona speciale sempre gentile e sorridente che in cinque anni non ha mai saltato una partita che fosse in casa o in trasferta" scrive il Celle Riviera sui social.

"Lascerà un vuoto in tutti noi, ma ci porteremo sempre nel cuore le risate in tribuna. Ciao Patrizia. Al Cordoglio si unisce tutta la società del Varazze Don Bosco" proseguono.