Vado, via alla variazione di bilancio da 4 milioni: spazio alle ristrutturazioni, manutenzioni e rifacimento asfalti

Via dal consiglio comunale di Vado alla variazione di bilancio 2022-2024 per una cifra complessiva di circa 4 milioni di euro.

"Andiamo a mettere in disponibilità del bilancio somme molto importanti sulle parti di servizi, investimenti e manutenzioni" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

E' stato integrato lo stanziamento per le manutenzioni dei parchi giochi di via Pertinace e dell'asilo nido comunale e sono state inserite risorse per la manutenzione della fornace di via Lazio.

Sarà ristrutturata l'ex scuola della Valle di Vado con il trasferimento dell'ambulatorio della frazione, 650mila euro invece sono stati stanziati per la manutenzione della pista di pattinaggio e di atletica dello stadio Chittolina, 700mila euro per il rifacimento degli asfalti stradali.

Verranno inoltre effettuati interventi sull'illuminazione pubblica, manutenzione a San Genesio, il rifacimento della passerella pedonale per circa 400mila euro sul torrente Segno in via Pertinace ed è stato manutenuto il cofinanziamento per il futuro palazzetto dello sport (cifra prevista sui 7 milioni di euro).

"Stiamo cercando le risorse che servono per l'appalto dell'opera anche attraverso il credito sportivo, è un ragionamento che stiamo facendo dal 2021 e speriamo di chiudere entro l'anno. Manteniamo il cofinanziamento e la nostra intenzione è di aumentarlo progressivamente" conclude Gilardi.