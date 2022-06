Loano, il sindaco Lettieri risponde alla minoranza: "Città sporca? Facile fotografare un cestino stracolmo di rifiuti dopo la 'Notte in Bianco'"

"L'attuale regolamento di Nettezza Urbana, approvato nel 2016, anche dall’attuale capogruppo di Nuova Grande Loano Luana Isella, è chiaro: all'esposizione dei contenitori condominiali provvede il condominio o, eventualmente, apposita ditta incaricata dall'amministrazione comunale, negli orari e nei giorni stabiliti dal Comune. Il servizio di movimentazione dei cassonetti, quindi, è riservato a una parte della popolazione che ha la possibilità di conferire i rifiuti domestici liberamente senza vincoli di orario e giornata". Si apre con la replica sulla questione dei cassonetti posti all’interno dei condomini la replica di Luca Lettieri, sindaco di Loano, alle recenti affermazioni della minoranza (CLICCA QUI).

"Negli anni precedenti tale servizio, di fatto, è stato pagato anche da chi ha il 'mastello' nella sua proprietà immobiliare, o nella propria attività commerciale o pubblico esercizio, che lo espone in autonomia senza l’aiuto dell’addetto dell’Egea, osservando scrupolosamente orari e giorni indicati nel calendario di conferimento - prosegue il primo cittadino - Il Comune ha deciso di non far pagare più a tutti gli utenti della nettezza urbana un servizio riservato a una parte della popolazione. Di tutto ciò gli amministratori condominiali sono stati avvisati a fine dicembre dell'anno scorso. Va da sé che i condomìni che non intendono spendere circa 3 euro al mese ad unità abitativa possono movimentare i cassonetti in autonomia chiedendo all'amministrazione comunale dove posizionare i contenitori sul suolo pubblico per il tempo necessario allo svuotamento e il successivo ricollocamento all'interno dell'area privata, rispettando il calendario di esposizione. Il servizio riservato di svuotamento è stato garantito fino al primo maggio con spesa a carico di tutti gli utenti per dare la possibilità ai condomini di accordarsi con la ditta. Questa per evitare di creare disagi ha garantito il servizio fino al 12 di giugno. Riteniamo che sei mesi di tempo siano congrui per organizzare un servizio di movimentazione di cassonetti dei rifiuti solidi urbani".

"La polemica 'Loano città sporca'? Ricordo che dall'insediamento di questa amministrazione il servizio di igiene urbana è migliorato grazie anche agli interventi settimanali di lavaggio strade documentato anche dai 'social', un'inversione di tendenza rispetto al passato che sta contribuendo a dare un'immagine positiva della città nel suo complesso - aggiunge Lettieri ribattendo alle ulteriori sollecitazioni di Nuova Grande Loano - Facile fotografare un cestino stracolmo di rifiuti nella giornata in cui si è svolta la 'Notte in Bianco' con la città invasa da migliaia di persone per pubblicarla sui canali social per fare propaganda. Tra l'altro alle 4 del mattino erano già in servizio gli addetti della Egea per ripulire la città e le zone interessate dall'evento".

"Al di là della polemica politica che ci può stare all'interno della dialettica tra minoranza e maggioranza di governo, è fondamentale richiamare i cittadini e i turisti a un maggiore senso civico e rispetto degli spazi pubblici" conclude infine il sindaco loanese.