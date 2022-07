Loano, laboratorio per bambini “La città che vorrei”: il 4 luglio al Giardino del Principe

Tornano a Loano i “Libri bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori di libri illustrati promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Lunedì 4 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe è in programma “La città che vorrei… raccontiamo la nostra città”, laboratorio interattivo/esperienziale per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni a cura di Monica Maggi e Sonia Angarano di Casa Cultural.

I bambini e le bambine conoscono la loro città? Partendo dal disegno della propria casa, ci incammineremo insieme alla costruzione della nostra città ideale: giocando semplicemente troveremo le strade che ci portano a scuola, a casa degli amici, al parco, gli abitanti e potremo sognare quello che ancora non c’è. Il laboratorio partirà da queste domande: “Com’è la tua casa? Ma in una città ci sono solo le nostre case? Cosa compone una città? Chi la abita? Cosa vorrei ci fosse nella mia città ideale?”

Prima di iniziare il laboratorio verrà letto il libro illustrato “Riesci a vedere laggiù (Kamishibai)?” di Assunta Morrone illustrato da Francesca Carabelli. La casa ci protegge, ci accoglie, e a volte (che sia grande o piccola) ci sembra una reggia, sempre contenta di vederci tornare dopo una faticosa giornata. Ma una casa ha anche memoria: si ricorda di noi, dei nostri progressi, delle nostre tristezze. Ci vede andare via, sapendo che un pezzettino di noi rimarrà sempre con lei.

Casa Cultural opera nei settori dell’accoglienza sociale, culturale e turistica offrendo alle comunità locali e ai viaggiatori, per lavoro o svago, la possibilità di vivere esperienze uniche e a misura d’uomo. L’idea è quella di creare un luogo (casa) che non sia esclusivamente abitativo ma un contenitore, uno spazio che integri le diverse attività: lavorative, ludiche, culturali e sociali.

Monica Maggi alias Tata Narrastorie si presenta così: “Sono un operatore culturale, esperto in ideazione, organizzazione di servizi a supporto dell'impresa culturale. Sono Counsellor e formatore territoriale del metodo “Litigare Bene” del CPP di Piacenza diretto da Daniele Novara. Organizzo e conduco laboratori di ascolto, educativi e creativi per la scuola. Lettrice ad alta voce Associata a AKI associazione kamishibai Italia”.

Sonia Angrano dice di sé: “Sono una grafica, artigiana creativa e atelierista. Esperta in ceramica Raku e tecniche di forgiatura e cottura dell'argilla. Progetto e conduco: laboratori creativi con riuso di materiale naturale e scarti di produzione, per bambini e adulti e laboratori di ceramica per bambini, seguendo il metodo Bruno Munari (Certificata primo livello presso Mabilab di Ivana Anconelli - Faenza). Lettrice ad alta voce”.

I “Libri bambini sotto il tiglio” sono fatti di letture ad alta voce, laboratori e incontri spettacolari con gli autori per bambini e bambine e le loro famiglie. Fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga.