Celle, la Capitaneria di Porto incontra i diportisti di Cala Cravieu (FOTO)

La Capitaneria di Porto di Savona - si legge nella nota - rende noto che nella serata di ieri, venerdì 1 luglio, il porticciolo di Cala Cravieu a Celle Ligure ha ospitato la "Giornata del Diportista", il tradizionale appuntamento di inizio estate organizzato dall'approdo di Cala Cravieu, cui hanno partecipato personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona e di Varazze e i diportisti del sorgitore.

Nel corso dell’incontro si sono affrontate tematiche di interesse per il cluster diportistico, come le principali norme di sicurezza e di comportamento in mare; l'attività di informazione sui servizi di salvaguardia della vita umana in mare nonché di vigilanza e controllo svolti dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera; risposte a dubbi o quesiti dei partecipanti in merito alle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo e come utilizzarli in caso di emergenza.

Dopo l’esposizione degli argomenti i presenti, appartenenti all’approdo di Cala Cravieu, allo Sporting Club Celle Ligure e all'associazione Pesca Sportiva Varazze, hanno manifestando vivo interesse per l’argomento con domande pertinenti e richieste di chiarimenti.