Carcare, sull'autobus senza mascherina: sanzionati dalla polizia locale

Nel tardo pomeriggio di venerdì, il personale della polizia locale, in servizio di controllo del territorio, nei pressi del liceo Calasanzio, ha notato un gruppo di giovani intenti a salire su un autobus Tpl Linea diretto nell’alta Val Bormida, privi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Circa mezz’ora più tardi, la stessa pattuglia della polizia locale di Carcare ha avvistato la presenza di passeggeri senza mascherina a bordo dell’autobus Tpl diretto a Savona. Gli operatori hanno effettuato il controllo in via Nazionale in prossimità del cimitero, sanzionando altri tre passeggeri.