Campus Savona, l’assessore regionale Benveduti in visita: “Una ricchezza unica dell’Università di Genova e della ricerca tecnologica regionale”

"Dagli anni ‘90 ad oggi, il Campus Universitario di Savona è diventato pian piano una ricchezza unica dell’ateneo dell’Università di Genova e della ricerca tecnologica regionale, specie per la sua vocazione rivolta al settore dell’energia. Un modello concreto di sostenibilità ambientale, combinata a quella economica e sociale delle nostre comunità, che ha permesso di ridurre considerevolmente le emissioni e al cui sviluppo ha contribuito anche Regione Liguria con importanti risorse a fondo perduto. Una sfida che vedrà il team capitanato dall’attuale Magnifico Rettore Federico Delfino, che dirige da lungo tempo il Campus, orientarsi sempre più verso progetti legati all’efficienza energetica e alle Smart City. Ringrazio lui e i validi ricercatori di cui si avvale per l’interessante confronto che ci ha permesso di condividere strategie e visione che, anche in vista della prossima programmazione comunitaria Por Fesr Liguria 2021-2027, intendiamo rafforzare e sviluppare".

È il commento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al termine della visita al Campus Universitario di Savona.