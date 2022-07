Viabilità, incendi boschivi e sicurezza delle spiagge: in Prefettura Comuni, Forze dell'Ordine ed enti fanno quadrato per l'estate

Viabilità, lotta agli incendi boschivi e vigilanza del litorale costiero. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica tenutosi quest'oggi, presieduto dal prefetto Enrico Gullotti e a cui han preso parte i responsabili delle Forze di polizia, i sindaci del Capoluogo e dei comuni litoranei, il rappresentante della Provincia di Savona, nonchè i referenti delle concessionarie stradali e di Anas, 118 e Protezione Civile.

Prima parte di riunione dove ci si è concentrati sulla disamina della situazione della sicurezza pubblica nella provincia, con particolare riferimento ai dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio nelle aree di maggior concentrazione dei flussi turistici e in quelle dove si sono registrate in passato situazioni di criticità e/o di minor percezione della sicurezza. Al riguardo, per incrementare le ottime sinergie già in essere con le amministrazioni locali, si è concordato di avviare un percorso per giungere alla stipula di un nuovo Patto per la Sicurezza per la Città di Savona che preveda, tra l’altro, un’implementazione dei sistemi di controllo tecnologico del territorio.

La seconda parte dell’incontro è stata inveece dedicata alle problematiche di maggiore impatto connesse all’avvio della stagione estiva, in particolare sulla situazione delle infrastrutture stradali e autostradali; la fruizione e la vigilanza del litorale; la prevenzione degli incendi boschivi.

In ordine al primo punto, il Prefetto, dopo aver evidenziato le questioni che riguardano i Comuni costieri, interessati durante la stagione estiva da significativi flussi turistici, e le principali arterie di collegamento stradali e autostradali a causa delle attività manutentive e cantieristiche in corso, ha chiesto aggiornamenti sulle iniziative poste in essere per ridurre le tensioni di cui risente il sistema viario provinciale.



I rappresentanti delle concessionarie Aspi e Autostrada dei Fiorio e dell’Anas, ciascuno per la propria parte, hanno dato rassicurazione circa la chiusura o la rimozione di alcuni cantieri durante il periodo estivo in modo da consentire una deflazione delle criticità riscontrate nelle ultime settimane. In particolare è stato evidenziato che si è data già attuazione al piano condiviso con Regione Liguria, Anci e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede l’eliminazione di tutti i cantieri impattanti sulla circolazione nei fine settimana.

Anche la Provincia di Savona ha reso noto che sono stati sospesi i cantieri sulle tratte di sua competenza fino a settembre, fermi restando gli interventi di taglio dell’erba che tuttavia non creano problematiche alla viabilità.

Si è anche dato atto che i flussi veicolari degli automezzi leggeri si sono sensibilmente ridotti di circa 8% rispetto al 2019 mentre, nei giorni feriali, si è registrato un significativo incremento percentuale dei transiti dei mezzi pesanti.

Sotto il profilo organizzativo, i gestori autostradali hanno inoltre riferito di aver implementato il personale su strada sia per l’assistenza agli utenti che per intervenire celermente in occasione di situazioni di difficoltà.

I dirigenti di Polstrada hanno ribadito la necessità della pronta attivazione, in caso di necessità, dei piani di emergenza assicurando, in tale contesto, il massimo coinvolgimento del personale.

Circa la prevenzione degli incendi boschivi, la richiesta da parte del dottor Gullotti è stata di massima attenzione da parte delle Amministrazioni comunali e degli Enti proprietari o concessionari delle arterie sul rischio di incendio boschivo e d'interfaccia, invitando all’adozione di tutte le misure di prevenzione necessarie tra cui, in primis, il taglio dell’erba sui bordi strada e nei pressi dei centri abitati.

Al riguardo, il rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha confermato l’attivazione delle collaudate procedure di intervento per la lotta agli incendi, con l’impiego di personale da terra e di velivoli della flotta antincendio, precisando che, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con la Regione Liguria, nelle giornate di maggior rischio che vengono individuate attraverso un apposito algoritmo, il dispositivo di soccorso verrà implementato con squadre aggiuntive e con personale abilitato per le esigenze della suddetta flotta aerea. Sulla scorta di specifiche direttive del Ministero dell’Interno, ha quindi richiamato l’attenzione dei rappresentanti dei comuni sulla necessità che sia pianificata, nei rispettivi territori, la realizzazione e la manutenzione (se già presenti) di un adeguato numero di idranti per agevolare gli interventi di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

Anche il Comandante provinciale interinale dei Carabinieri ha comunicato che il Gruppo forestale dell’Arma svolge mirate attività di controllo delle aree a rischio, oltre che investigative per l’individuazione dei responsabili di condotte illecite, sottolineando che dall’inizio dell’anno il gruppo è già intervenuto in occasione di una ventina di incendi. Ha anche precisato che, essendo stato dichiarato dalla Regione Liguria a decorrere dallo scorso 24 giugno lo “stato di grave pericolosità”, le attività del nucleo si sono focalizzate anche sulla repressione di qualsiasi accensione di fuochi e sull’applicazione delle conseguenti sanzioni ai trasgressori del divieto.

Con riferimento al tema della vigilanza dei litorali e delle spiagge, il Comandante della Capitaneria di Porto ha riferito che dal 18 giugno è, come di consueto, in atto l’operazione “Mare sicuro”, nell’ambito della quale i militari del Corpo hanno già espletato 320 controlli demaniali; 200 su stabilimenti balneari, circa 20 su spiagge libere e 100 in materia di tutela anche con riguardo all’Area marina protetta di Bergeggi.

In questo quadro, raccogliendo le richieste particolari dei comuni di Savona e di Alassio, si è assicurato il supporto della Capitaneria di Porto nei servizi di controllo delle spiagge libere espletati dalle Polizie locali per contrastare eventuali fenomeni di bivacco e campeggio abusivo in alcuni tratti di litorale degli stessi Comuni.

In conclusione dei lavori, il Prefetto, dopo aver espresso vivo apprezzamento per l’impegno dei soggetti intervenuti e averli ringraziati per i contributi forniti, ha anticipato che sarà convocata a breve presso la Prefettura una riunione del Comitato Operativo Viabilità per monitorare l’efficacia delle misure adottate dagli enti proprietari e gestori delle rete viaria stradale e autostradale e affrontare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza che dovessero, ciò nonostante, prospettarsi.