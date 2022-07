Il vento sconvolge la Val Bormida: decine di alberi crollati o pericolanti, diversi gli interventi dei Vigili del fuoco

Una vera e propria tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla Val Bormida.

In seguito all'ondata di maltempo, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco su gran parte del territorio valligiano: alberi caduti sulla sede stradale e altri pericolanti sono i principali osservati dai pompieri che, con l'aiuto delle locali forze dell'ordine, si sono riversati sul territorio per rilevare i danni e procedere alla messa in sicurezza.

Carcare, Cengio, Millesimo e Cairo Montenotte le località nelle quali si sono concentrati gli interventi. Segnalato a Ferrania un grosso albero crollato sulla strada del borgo mentre a Dego è stata segnalata l'assenza di corrente elettrica in tutto il paese.

Il maltempo ha fatto capolino anche sulla costa, seppur con disagi inferiori rispetto alla Val Bormida: nella foto inserita nella gallery la situazione del porto di Savona dopo il passaggio del forte vento.