A Pietra ritorna la festa del Miracolo di San Nicolò, De Vincenzi: "Giornata di festa, segno più bello di ripartenza!"

Dopo due anni di stop forzato a causa delle misure restrittive legate alla pandemia, finalmente, domani venerdì 8 luglio, ritorna la grande Festa del Miracolo di San Nicolò.

"Come da tradizione, intorno alle ore 23, i fuochi d’artificio piromusicali, lanciati dal molo Marinai d’Italia e offerti dal comune, concluderanno i festeggiamenti di questa ricorrenza religiosa molto sentita da tutti i pietresi che tanto ci è mancata – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Le celebrazioni in onore del nostro Santo Patrono che, allora come oggi protegge la nostra città, culmineranno nella solenne Processione che, al termine della Santa Messa in Basilica, presieduta alle 20.30 dal Vescovo Diocesano S.E.R. Mons. Borghetti, sfilerà per le vie e le piazzette del centro storico".

"Confraternite da tutta la Liguria, con i loro preziosi crocifissi artistici, la Filarmonica “Guido Moretti” e le autorità ecclesiastiche e civili accompagneranno la cassa di San Nicolò, portata a spalla, nell’affascinate percorso che dalla piazza centrale attraverserà via Matteotti, via Garibaldi e il lungomare fino alla “spiaggia delle barche” dove ci sarà la tradizionale benedizione del mare, per terminare in piazza san Nicolò con la lettura della preghiera con cui si affiderà la città a San Nicolò. Ritorna anche la “Fiera del Miracolo” che, per tutto il giorno, riempirà piazza Vittorio Emanuele II con le sue bancarelle colorate. Una grande giornata di festa! Il segno più bello di ripartenza! Buona Festa del Miracolo a tutti!”, conclude il sindaco.