Albenga, agosto entra nel vivo: un mese di eventi tra musica, cultura e spettacoli

Con l'arrivo di agosto, l'estate di Albenga entra ancora più nel vivo con un calendario ricchissimo di appuntamenti pensati per offrire occasioni di svago, cultura e divertimento a residenti e turisti.

Un programma capace di animare ogni angolo della città e di confermare Albenga come una delle principali destinazioni estive della Riviera.

Il mese sarà scandito da alcuni degli eventi più attesi della stagione.

Tra questi ricordiamo il 10 agosto, quando la magia della Notte di San Lorenzo tornerà a illuminare il mare di Albenga con il tradizionale spettacolo pirotecnico anciticpato dal concerto della band "Stavolta Mia Moglie Mi Manda a Funk”.

Il 12 agosto sarà invece dedicato alla bellezza e all'eleganza con Miss Albenga Summer, una serata che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori.

Grande protagonista sarà anche il lungo weekend di Ferragosto, con quattro serate consecutive di musica e spettacolo in Piazza De André.

Il 14 agosto saliranno sul palco i Piano B; il 15 agosto, nella serata clou dell'estate ingauna, arriverà il grande show "Voglio Tornare negli Anni '90" del gruppo musicale Jam Session, uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione; il 16 agosto sarà la volta dei Libero Arbitrio, pronti a far cantare e ballare il pubblico.

Il 18 agosto spazio al divertimento con il Karaoke Itinerante & Food di Giacomo Aicardi, una serata all'insegna della musica, dell'animazione e del buon cibo.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali di grande prestigio. Dal 21 al 23 agosto tornerà Concertando tra i Leoni, la rassegna che da oltre vent'anni unisce la bellezza della musica classica alla suggestione storica e architettonica del centro storico di Albenga, offrendo concerti di grande qualità in una delle piazze più affascinanti della città.

Dal 23 al 26 agosto riflettori puntati sull'Albenga Jazz Festival, manifestazione che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti jazzistici più importanti del territorio, portando ad Albenga artisti e musicisti di altissimo livello del panorama internazionale.

Accanto ai grandi eventi, il calendario di agosto propone inoltre mercatini, cinema sotto le stelle, spettacoli itineranti, presentazioni di libri, concerti, visite guidate, appuntamenti enogastronomici e numerose iniziative diffuse che renderanno ogni giornata un'occasione per vivere la città.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al turismo Camilla Vio: " Abbiamo costruito un calendario che unisce grandi eventi, spettacoli di qualità, musica, cultura e tradizione, valorizzando gli spazi più suggestivi della nostra città. Invitiamo cittadini e turisti a vivere Albenga, a partecipare alle tante iniziative e a scoprire tutto ciò che il nostro territorio ha da offrire. Sarà un mese di emozioni, divertimento e condivisione che conferma Albenga come punto di riferimento dell'estate ligure".