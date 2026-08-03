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Eventi | 03 agosto 2026, 09:00

A Loano arriva "Progetto Festival": in piazza Italia le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo

L'8 agosto con inizio alle ore 21

Le canzoni che hanno scritto la storia del Festival di Sanremo saranno protagoniste di una serata all'insegna della musica e dei ricordi. Sabato 8 agosto alle 21, in piazza Italia a Loano, andrà in scena “Progetto Festival”, concerto-spettacolo dedicato ai brani che hanno segnato oltre settant'anni di musica italiana e che continuano a emozionare intere generazioni.

Lo spettacolo proporrà un viaggio attraverso i più grandi successi sanremesi, dal 1951 a oggi, reinterpretati con arrangiamenti originali e accompagnati da contributi video capaci di ripercorrere i momenti più significativi della storia del Festival.

Sul palco si esibiranno quattro musicisti professionisti: Angela Vicidomini, Alessio Briano, Artan Selishta e Andrea Balestrieri, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale fatto di emozioni, ricordi e grandi classici della canzone italiana.

“Progetto Festival” è uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età e ha già riscosso successo in numerose piazze italiane, oltre a essere stato rappresentato in sedi prestigiose come il Teatro Ariston e il Casinò di Sanremo. 

Redazione

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