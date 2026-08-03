A Loano arriva "Progetto Festival": in piazza Italia le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo

Le canzoni che hanno scritto la storia del Festival di Sanremo saranno protagoniste di una serata all'insegna della musica e dei ricordi. Sabato 8 agosto alle 21, in piazza Italia a Loano, andrà in scena “Progetto Festival”, concerto-spettacolo dedicato ai brani che hanno segnato oltre settant'anni di musica italiana e che continuano a emozionare intere generazioni.

Lo spettacolo proporrà un viaggio attraverso i più grandi successi sanremesi, dal 1951 a oggi, reinterpretati con arrangiamenti originali e accompagnati da contributi video capaci di ripercorrere i momenti più significativi della storia del Festival.

Sul palco si esibiranno quattro musicisti professionisti: Angela Vicidomini, Alessio Briano, Artan Selishta e Andrea Balestrieri, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale fatto di emozioni, ricordi e grandi classici della canzone italiana.

“Progetto Festival” è uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età e ha già riscosso successo in numerose piazze italiane, oltre a essere stato rappresentato in sedi prestigiose come il Teatro Ariston e il Casinò di Sanremo.