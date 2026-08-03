Giustenice racconta José Serrato, il figlio dell’emigrazione ligure diventato presidente dell’Uruguay

Mercoledì 5 agosto (ore 21:00), nella splendida piazza della borgata di San Michele a Giustenice si svolgerà l’evento "José Serrato ...... lascia che ti racconti una storia di cento anni fa......".

"Ciò che si desidera presentare al pubblico è un evento che combina il racconto della vita di un importante politico, originario di Giustenice ed emigrato in Sud America, accompagnato da musica anche della tradizione ligure (con la band AGAPE' ACOUSTIC MUSIC)", spiega il sindaco Mauro Boetto.

"Un percorso che alterna momenti di narrazione intima a performance musicali, creando un'esperienza emozionale coerente con il ricordo di molte storie di vita legate all'emigrazione del secolo scorso. Questo evento racconterà la storia di un famiglia di Giustenice, simile a molte altre della nostra Liguria, che si è trasferita in Uruguay in cerca di "fortuna". Un membro di questa famiglia, José Serrato (1868–1960), è diventato una figura politica e accademica di grande rilievo, noto in particolare per aver ricoperto la carica di Presidente dell'Uruguay dal 1923 al 1927".

"La sua storia rappresenta un esempio emblematico del profondo legame tra l'Italia e l'Uruguay, un paese in cui l'influenza migratoria italiana e soprattutto ligure ha rivestito un ruolo storicamente cruciale. Serrato è stato una figura di spicco dell'immigrazione italiana in America Latina, integrandosi nei vertici della società uruguaiana. José Serrato, infatti, è stato un illustre ingegnere, economista e politico uruguaiano, che ha avuto un ruolo significativo nella modernizzazione del paese sudamericano".

"All’evento presenzieranno ospiti istituzionali e l’ingresso sarà libero", conclude il primo cittadino.