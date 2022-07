Logistica, Rixi (Lega): “Serve scatto in avanti del governo contro extra costi”

“Il settore della logistica attraversa un momento di alta criticità. Sul tema del caro carburanti è chiaro che ci sia una speculazione in atto a livello internazionale. Il valore del costo alla pompa non è proporzionato col costo di produzione. Nel mercato globale le nostre imprese devono poter contare su istituzioni solide che non considerino il settore solo come una vacca da mungere. Abbiamo bisogno di aumentare gli investimenti, quindi serve più ricchezza e di conseguenza di aziende in attivo. Serve uno scatto in avanti del governo perché il mondo va avanti mentre le imprese italiane – gravate da extra costi – nella migliore delle ipotesi restano al palo”.

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture, nel corso del suo intervento al convegno “Le proposte di Assotir per l’autotrasposto 4.0” organizzato a Roma dall’associazione delle imprese di autotrasporto Assotir.