Operaio in un tombino travolto da un'auto, l'incidente a Pietra Ligure: codice rosso al Santa Corona

Operaio 55enne travolto da un'automobile in un cantiere edile privato. L'incidente è accaduto questa mattina in via Castellari a Pietra Ligure.

L'uomo, secondo quanto riferito, era impegnato a terra in alcune lavorazioni all'interno di un tombino quando l'auto, diretta verso Loano, lo ha investito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari (Pietra Soccorso e l'automedica del 118) oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'operaio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.