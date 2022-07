Viaggio nelle vecchie mura di Varazze tra cenni storici, curiosità e aneddoti: "Proviamo a far conoscere la cultura locale" (FOTO)

Cenni storici, curiosità, aneddoti e voglia di conoscere la Varazze che fu e le sue vecchie mura inaccessibili.

Ieri sera è stato un successo di pubblico l'incontro organizzato dall'assessorato alla cultura, dalla confraternita di N.S. Assunta, gli amici del museo dell'Alpicella, Varagine.it archivio storico fotografico sulla Città di Varazze e l'associazione culturale San Donato.

Oltre alle storiche mura varazzine è stata svolta una visita alla chiesa medievale e all'oratorio di Nostra Signora dell'Assunta.

"123 persone per un incontro storico-culturale non ce l'aspettavamo, il 60% turisti e il 40% varazzini, li abbiamo divisi in 4 gruppi da 30 persone - ha detto Guido Pizzorno che si è occupato della parte relativa ai resti archeologici delle due chiese medievali del decimo e dodicesimo secolo - Abbiamo specificato che non siamo guide turistiche ma volontari che con passione provano a far conoscere la cultura locale".

Non sono mancate le curiosità: dallo storico nobile di Varazze il marchese Arduino del Bosco che aveva partecipato alla crociata del 1184 al papa genovese Innocenzo IV che scappando da Savona arrivò a Varazze, fece tappa probabilmente nella chiesa, successivamente a Castagnabuona e si ammalò, contraendo la malaria a Stella.

"Abbiamo dato anche la possibilità di conoscere personaggi varazzini, le domande sono state tante, c'era molta curiosità" ha continuato Guido Pizzorno.

Durante la serata è intervenuto anche Carlo Ruggeri autore del romanzo storico "l'ordine della Stella", ambientato in parte proprio nei luoghi della visita

"Quest'evento segna l'inizio di un nuovo modo di fare cultura storica, le associazioni collaborando in rete hanno portato lustro al patrimonio culturale cittadino" il commento dell'assessore alla cultura Mariangela Calcagno.

Venerdì prossimo, 15 luglio, via con la riscoperta della chiesa di San Donato, la più antica di Varazze e le mura Bizantine con appuntamento in località Parasio alle 19.15.